Analisi TOTALE Inter-Torino: segreti, Preview e Formazioni

Dopo aver frenato in campionato contro Monza e Milan, l‘Inter è tornata alla vittoria nella scorsa giornata in trasferta contro l’Udinese. Una buona prestazione a cui la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a dare continuità grazie al successo di martedì in Champions League per 4-0 contro la Stella Rossa. Nell’ultimo turno prima della sosta dedicata alle Nazionali, invece, i nerazzurri se la dovranno vedere con il Torino dell’ex Paolo Vanoli.

Inter-Torino sarà arbitrata da Matteo Marcenaro e verrà trasmessa in diretta da DAZN e Sky. Analizziamo dunque tutti i temi della sfida di San Siro, con il calcio d’inizio fissato per sabato 5 ottobre alle ore 20.45.

PREVIEW INTER-TORINO >>>