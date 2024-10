Chi è Marcenaro, l’arbitro di Inter-Torino: percorso netto fin qui

L’Inter vuole chiudere con la terza vittoria consecutiva, la seconda in campionato, questo ciclo di partite intervallato tra le due soste per le nazionali. A San Siro, per la 7a giornata di Serie A, arriva il Torino di Vanoli, autore di un ottimo avvio, ma reduce dalla sconfitta contro la Lazio. Il calcio d’inizio sarà sabato 3 ottobre alle ore 20.45.

La gara sarà diretta da Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova.

Giovanissimo direttore di gara classe 1992, il fischietto ligure può vantare già 30 presenze in Serie A. Sabato sera, Marcenaro arbitrerà per la quarta volta l’Inter, fin qui sempre vittoriosa nei precedenti: 4-2 contro il Sassuolo nella stagione 2022/2023, e vittorie contro l’Empoli (0-1) e Lecce (0-2) nello scorso campionato.

Due precedenti, invece, con il Torino: un pareggio e una vittoria. L’ultimo è arrivato alla 3a giornata di questa Serie A, con i granata che hanno conquistato i 3 punti in casa del Venezia, con il risultato di 1-0.

Sabato sera Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Bercigli, mentre Colombo farà da IV uomo. VAR affidato, invece, a Abisso con Aureliano nelle vesti di AVAR.