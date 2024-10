Inter-Juve a RISCHIO: infortunio muscolare UFFICIALE

Manca ancora una partita prima della seconda sosta stagionale per le nazionali, che darà concederà un po’ di tempo per rifiatare a Inzaghi e alla sua Inter, sebbene molti giocatori saranno comunque in giro per il mondo. Una pausa che anticiperà una serie di partite molto importanti per i nerazzurri, con i fari tutti puntati sul big match del 27 ottobre, contro la Juventus.

Una sfida che, però, potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti. Infatti, nella gara di ieri contro il Lipsia, Nico Gonzalez ha subito un infortunio muscolare, venendo sostituito dopo pochi minuti.

Non c’è ancora certezza sui tempi di recupero, che, però, potrebbero essere di 3-4 settimane. L’argentino, allora, salterà gli impegni con la propria nazionale. L’obiettivo, come riportato da Gianluca Di Marzio, è quello di tornare a piena disposizione proprio per la sfida contro l’Inter.