Inter-Torino, le probabili formazioni: scalpita Darmian, riecco Gagliardini. Incognita Nainggolan

Archiviata la sosta, per l’Inter è giunto il momento di tornare in campo: domenica alle ore 15 gli uomini di Antonio Conte saranno di scena al Meazza contro il Torino. La sfida sarà particolarmente importante, perché dovrà segnare il riscatto dopo i risultati deludenti dell’ultimo periodo e servirà a lanciare lo sprint in vista delle prossime settimane.

Nonostante l’importante partita con il Real Madrid in programma mercoledì, Conte darà poco spazio al turnover. Dovrebbe riposare Achraf Hakimi, con Darmian favorito per una maglia da titolare, mentre tornerà in campo Gagliardini al posto di Marcelo Brozovic, positivo al Covid. Incognita Nainggolan, con il giocatore che si è allenato bene durante la settimana e che potrebbe tornare utile a gara in corso.

Sulla trequarti dovrebbe agire Nicolò Barella alle spalle di Lautaro Martienz e Romelu Lukaku, mentre in difesa spazio al terzetto titolare. Ti ricordiamo che potrai seguire Inter-Torino live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti.