Inter-Torino, le probabili formazioni: rientra Barella, chi sulle fasce?

Mancano poche ore al fischio iniziale di Inter-Torino, la gara che deve sancire un nuovo inizio per la squadra nerazzurra. Dopo il riposo concesso da Inzaghi nel turno di Champions League, sono pronti a rientrare dal 1': Handanovic, de Vrij e Barella. Questi tre sono certi del posto, così come lo sono Bastoni e Skriniar in difesa anche se lo slovacco (rimasto acciaccato dopo Inter-Bayern) è in leggero ballottaggio con D'Ambrosio.