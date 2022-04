Inter, obbiettivo “mini Triplete”: quanto vale il tris italiano?

I nerazzurri incasserebbero più di quanto preventivato

L'inversione di tendenza delle ultime partite ha rimescolato le carte in tavola in ottica Scudetto. E, vista anche la vittoria in Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia, l' Inter potrebbe aggiudicarsi un "mini Triplete" nostrano che sarebbe motivo di grande orgoglio, specie visti i presupposti con cui era partita la stagione. Ma, oltre al valore sportivo e morale, economicamente parlando quanto potrebbe valere questa impresa?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un'eventuale vittoria congiunta di campionato e Coppa Italia, che andrebbero ad aggiungersi appunto al trofeo già messo in bacheca, potrebbe dare respiro alle stanche casse nerazzurre. Senza contare gli incassi derivanti dallo stadio e contando quindi solo premi torneo e diritti tv, l'Inter potrebbe arrivare ad incassare una quarantina di milioni di euro. E in termini di bilancio questo come va letto? Calcolando le previsioni di inizio stagione, in cui ci si augurava una semifinale di Coppa Italia ed un terzo posto in campionato, una doppia vittoria migliorerebbe quindi di una quindicina di milioni di euro il pronostico iniziale. Dai 100 milioni di passivo previsto perciò, si passerebbe ad 85 circa.