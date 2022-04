Inter, il cambio di marcia è merito di Inzaghi: come è entrato nella testa dei giocatori

Il tecnico ha tenuto unita la squadra

Il tecnico infatti nel momento difficile non ha perso la bussola e la fiducia. Ha capito che il problema non erano le gambe o i muscoli, ma la testa: quello che prima veniva semplice risultava improvvisamente difficile. La palla non entrava per il nervosismo, più che per un problema di condizione di forma. Perciò, oltre a stuzzicarli, inorgoglirli e far leva sul loro status di Campioni d'Italia, Inzaghi ha concesso loro anche giorni di riposo in più per staccare la spina con le famiglie. Il tecnico si ricorda com'era essere calciatore ed è riuscito con facilità ad entrare nella testa dei suoi ragazzi. Ha capito di cosa avevano bisogno per rigenerarsi più nello spirito che nel corpo, senza usare il pugno di ferro o pensare al ritiro come invece fanno tanti suoi colleghi. Stop al guinzaglio corto e più libertà, così da essere spensierati anche in campo.