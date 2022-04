Mercato – Dumfries continua a piacere all’estero: la situazione

L'Inter lo cederebbe solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile

Come riportato da Tuttosport, Dumfries sarebbe da settimane nel mirino del Bayern Monaco, che secondo alcuni si starebbe preparando ad una mini rivoluzione estiva. Ma non solo: anche il Tottenham di Conte e Paratici sembra interessato. L'Inter per ora non sembra aver intenzione di cederlo ma è ovvio che se dovesse arrivare un'offerta molto importante, intorno ai 40 milioni di euro, il club potrebbe anche lasciarlo partire. Una sua eventuale cessione a certe cifre, oltre a dare respiro al bilancio e a "salvare" potenzialmente Lautaro Martinez, porterebbe nelle casse nerazzurre una grande plusvalenza. Per ora però si è ancora nel campo delle ipotesi: non c'è nulla di concreto dietro a queste voci e la testa va dedicata alla volata finale in campionato e Coppa Italia.