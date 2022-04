L’Inter ritrova la Juventus in finale: quanto vale la Coppa Italia

Le cifre che potrebbe incassare il club nerazzurro a seconda del piazzamento finale

Antonio Siragusano

In una stagione fin qui negativa, Massimiliano Allegri è riuscito comunque a centrare con la sua Juventus la finale di Coppa Italia, grazie al successo complessivo di tre reti a zero tra andata e ritorno contro la Fiorentina. I bianconeri hanno così ottenuto il pass per la finalissima dell'11 maggio dove incontreranno, per la seconda volta in questa stagione in un match dalla posta in palio molto alta, l'Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri lo scorso martedì sera hanno buttato fuori dalla competizioni i cugini del Milan, con una vittoria netta che non ha lasciato spazio a polemiche ed altre interpretazioni. In attesa di vivere un finale avvincente in campionato nel testa a testa proprio con i rossoneri per lo scudetto, Inzaghi il prossimo 11 maggio all'Olimpico di Roma, con fischio d'inizio fissato per le 21.00, avrebbe l'opportunità di fare il bis ancora una volta in una finale contro la Juventus dopo il successo di gennaio in Supercoppa.

Coppa Italia, quanto vale la vittoria in finale

Come riportato questa mattina da Calcio&Finanza, rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno chi vince la Coppa Italia incassa un bottino più ricco, grazie al nuovo contratto siglato con Mediaset per i diritti televisivi della competizione. L'accordo triennale, entrato in vigore da questa stagione sino a quella 2023/24, è stato fissato sui 48 milioni di euro per ogni annata sportiva, il 27% in più rispetto all'ultimo contratto, il doppio se consideriamo il triennio 2015-2018.

Complessivamente, se consideriamo tutto il percorso, la squadra che alzerà la Coppa Italia incasserà oltre 7 milioni di euro. Fino a questo momento, infatti, sia Inter che Juventus hanno già guadagnato 3 milioni a testa, ai quali andranno aggiungi i 4,5 come premio per il primo posto e i 2 per il secondo. Insomma nella peggiore delle ipotesi il club nerazzurro incasserebbe 5 milioni, mentre in caso di vittoria circa 7,5.