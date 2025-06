L’Inter U23 approda in Serie C: l’annuncio di Marotta

La notizia che circolava ormai da qualche giorno, è stata ufficializzata dal presidente Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu. Il numero uno dell‘Inter, infatti ha annunciato che la seconda squadra nerazzurra – l’Inter U23 – parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

A guidare il nuovo organico sarà Stefano Vecchi, in attesa dell’annuncio ufficiale delle prossime ore. Per il tecnico si tratta di un gradito ritorno dopo aver già allenato la Primavera nerazzurra ed aver dimostrato grande feeling con i giovani talenti.

Questa la conferma di Marotta: “Nella prossima stagione avremo anche la squadra Under 23 che parteciperà alla Serie C. Sposiamo il modello nuovo, come Club e come proprietà. Puntiamo sui nostri giovani, andremo alla ricerca di profili giovani anche per la prima squadra – due sono già arrivati. In rosa per questo Mondiale ci sono altri giovani che sono rientrati da altre esperienze”.