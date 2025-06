Calhanoglu apre all’addio: cosa sta succedendo

Questa estate l’Inter potrebbe mettere a segno una cessione non programmata per uno dei suoi titolarissimi. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci in merito ad una possibile offerta in arrivo dalla Turchia nei confronti di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco è nei radar del Galatasaray, squadra per la quale faceva il tifo da ragazzino. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, i suoi agenti avrebbero già incontrato i dirigenti del club di Istanbul dando un’apertura di massima al potenziale trasferimento.

In Turchia sono sicuri che nelle prossime ore verrà formulata all’Inter da parte del Galatasaray una proposta economica da 30 milioni di euro. Il club nerazzurro, che valuta Calhanoglu tra i 25-30 milioni, a quel punto sarebbe tentato ad intavolare una trattativa.

In caso di divorzio, quello di Ederson rimane il primo nome sulla lista in entrata. Sullo sfondo anche la pista che porta a Hjulmand dello Sporting, ma anche Rovella, Ricci, Keita o Bernabè come alternative dal campionato italiano.