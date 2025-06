Consolazione per Taremi: vince il Pallone d’oro iraniano

Non sta attraversando senz’altro un bel momento Mehdi Taremi, non solo per quanto riguarda il suo momento calcistico. L’attaccante dell’Inter, infatti, è rimasto bloccato a Teheran per via del conflitto esploso nei giorni scorsi in Iran.

Nonostante i tentativi di lasciare il paese, il centravanti non ha potuto raggiungere gli Stati Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo. Taremi si trova in questo momento in una zona considerata sicura, ma – oltre alla preoccupazione crescente per quanto sta avvenendo nel suo paese – è stato costretto a rinunciare al Mondiale per Club con l’Inter.

Una piccola consolazione, quantomeno, è arrivata dalla cerimonia del Pallone d’oro iraniano che si è svolta proprio a Teheran davanti alla presenze di circa 600 personalità del calcio del suo paese. Taremi, infatti, ha vinto il Pallone d’Oro iraniano battendo l’ex romanista Sardar Azmoun, Amirhossein Hosseinzadeh del Tractor, la punta Mehdi Ghayedi del Ittihad e il mediano Mehdi Torabi del Tractor.