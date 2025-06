Nuovo BOMBER per l’Inter: fissata la data e il costo

Mancano due sole settimane alla riapertura del nuovo calciomercato estivo e l’Inter non sembra avere alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Dopo aver utilizzato la prima finestra extra di inizio giugno per ufficializzare gli innesti di Sucic e Luis Henrique già disponibili al Mondiale per Club, il club nerazzurro è pronto a darsi da fare anche per la prossima stagione.

Uno dei reparti più rivoluzionati, quantomeno nelle alternative, sarà quello d’attacco. Con gli addii di Correa e Arnautovic ed il futuro in bilico di Taremi, potrebbe arrivare più di un innesto. Oltre ad Hojlund, un obiettivo molto quotato rimane quello di Ange-Yoan Bonny. I rapporti con il Parma sono ottimi e potrebbero facilitare la riuscita del colpo in tempi brevi.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è già portata avanti con il club emiliano per l’attaccante francese ed è convinta di poter chiudere l’operazione entro poche settimane. Nel mese di luglio, dunque, è attesa la fumata bianca per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro che potrebbe portare Bonny a vestire la maglia nerazzurra.