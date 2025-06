Inter scatenata sul mercato: DOPPIO colpo in attacco

Dopo tanti anni di sacrifici, l’Inter potrà finalmente tornare ad investire sul mercato questa estate. Il club nerazzurro sta lavorando per rinforzare l’organico di Cristian Chivu, dopo aver già accolto ufficialmente Petar Sucic e Luis Henrique.

E’ in attacco che si concentreranno le manovre principali del club nerazzurro che ha già ufficializzato gli addii di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mehdi Taremi, l’Inter ha in mente di puntare su due nuovi centravanti.

Il primo nome, che ha ripreso vigore nelle ultime ore, è quello di Rasmus Hojlund. L’ex Atalanta è in uscita dal Manchester United e può rappresentare una grande occasione di mercato da non perdere. Il secondo obiettivo, ma anche quello più alla portata, porta ad Ange-Yoan Bonny del Parma.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter si è messa in testa di voler chiudere un doppio colpo sensazionale in attacco. Sia per alzare la qualità delle alternative dietro i titolarissimi Lautaro e Thuram, ma anche per riportare entusiasmo tra i tifosi nerazzurri dopo il deludente epilogo in Champions League.