Assalto Inter per Hojlund: blitz a Milano e offerta

Nei giorni in cui l’Inter si appresta a debuttare nel nuovissimo Mondiale per Club, è il nome di Rasmus Hojlund ad accendere soprattutto la fantasia dei tifosi nerazzurri. L’attaccante danese in uscita dal Manchester United sembra essere diventato improvvisamente il profilo forte su cui investire in avanti per la prossima stagione.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di mettere la freccia ad accelerare le pratiche per il centravanti classe 2003. La società, così come il nuovo allenatore Chivu, sa bene che alle spalle di Lautaro e Thuram serve un altro titolarissimo, un calciatore di talento come l’ex Atalanta e con buona esperienza accumulata tra Premier League e competizioni europee.

Per questa ragione nei giorni scorsi si è tenuto un primo incontro indiretto a Milano, a cui faranno seguito altri contatti con intermediari nei prossimi giorni. L’Inter sa benissimo che il Manchester United ha fissato per lui un prezzo paria 45 milioni di euro e vorrebbe trattare al ribasso. E’ sulla formula, però, che si dovrà lavorare parecchio per cercare di limare l’attuale distanza.

Il club nerazzurro propone infatti un prestito con diritto di riscatto tra un anno, mentre il Manchester vorrebbe chiudere la pratica Hojlund con una cessione a titolo definitivo, così da avere subito liquidità da poter investire per un nuovo attaccante.