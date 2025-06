Prima tegola per Chivu: salta il Mondiale con l’Inter

Si è aperto subito in salita il Mondiale per Club di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Il nuovo allenatore, che nelle scorse ore si è presentato ai tifosi nerazzurri, solamente da pochi giorni ha iniziato a conoscere il gruppo al completo e lavorare in vista dell’esordio di mercoledì 18 giugno contro i messicani del Monterrey.

Una brutta notizia in vista dei prossimi impegni è subito arrivata nelle scorse ore, quando al tecnico è stata comunicata un’assenza forzata per tutto il Mondiale. A causa del conflitto esploso in Iran nei giorni scorsi, infatti, Mehdi Taremi è rimasto bloccato a Teheran. L’attaccante iraniano ha tentato di raggiungere i compagni negli Stati Uniti, ma la chiusura dello spazio aereo sulla capitale gli ha impedito di viaggiare.

Ieri mattina le residue speranze che coltivavano sia il calciatore che la stessa Inter sono divenute nulle: come confermato da La Gazzetta dello Sport, Taremi non prenderà parte al Mondiale per Club con i nerazzurri e sarà costretto a rimanere a Teheran. Allo stesso tempo il club nerazzurro si è assicurato che il centravanti rimanesse in una zona considerata al momento sicura, senza correre rischi di alcun genere.

Per quanto riguarda il suo futuro sul mercato, invece, ogni potenziale scenario passa in questo momento il secondo piano. La sua prima stagione all’Inter è stata senz’altra deludente e potrebbe costargli l’addio dopo una sola annata. Di tutto questo, però, si riparlerà più avanti, perché al momento esistono giustamente ben altre priorità nella testa del calciatore.