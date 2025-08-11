Inter U23 SHOW: poker nell’ultima amichevole

Continua con ottimi segnali il percorso di crescita dell’Inter Under 23 che ha vinto in scioltezza l’ultima amichevole pre-stagionale. I giovani nerazzurri sono scesi in campo ieri allo stadio Piola per sfidare la Pro Vercelli sul suo campo, si tratta inoltre di una delle avversarie che incontrerà nel girone A di Serie C.

Il risultato finale è stato un 1-4 in favore dell’Inter U23 che ha saputo dominare bene la partita fin dal primo tempo segnando con Cinquegrano e Kamate nella prima metà di gara. La ripresa si è aperta con il gol vercellese segnato da Comi prima che nel finale di gara le reti di Topalovic e Mosconi hanno chiuso i giochi.

L’allenatore Stefano Vecchi ricava quindi delle ottime notizie da questo 1-4 contro la Pro Vercelli e può guardare con fiducia alla crescita della sua squadra. Il primo impegno ufficiale dell’Inter U23 sarà sabato sul campo del Lumezzane per la Coppa Italia Serie C mentre il campionato inizierà lunedì 25 come per la prima squadra.