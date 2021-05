Inter-Udinese, Volpi designato arbitro del match: sarà all’esordio a San Siro

Il fischietto di Arezzo per la prima volta incrocerà i nerazzurri

Nel giorno della festa dell'Inter che avrà inizio dopo il match contro l'Udinese di domenica 23 maggio alle ore 15.00, ad arbitrare la sfida sarà il debuttante Manuel Volpi. Il 32enne della sezione di Arezzo sarà infatti all'esordio assoluto a San Siro, al primo incrocio in una sfida che vedrà in campo i nerazzurri. Per il direttore di gara sarà la decima presenza in assoluto in Serie A, anche se nei nove precedenti ha curiosamente arbitrato ben cinque partite dell'Udinese in cui i bianconeri hanno collezionato tre vittorie e due sconfitte.