Inter-Udinese, Zhang (Sky): “Vittoria soprattutto di Conte. Sognavo un trofeo”

Le parole del presidente dell'Inter durante la festa scudetto della squadra dopo la vittoria contro l'Udinese

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è intervenuto durante la festa scudetto per la vittoria del 19esimo titolo a Sky, complimentandosi con l'allenatore Antonio Conte in vista dell'incontro che dovrebbe tenersi nella giornata di domani. Queste le sue parole: "Non riesco a descrivere lo stato d'animo, è speciale. Tutto il lavoro fatto ha dato i suoi frutti e vogliamo condividere la gioia con tutto il mondo. Ogni partita è stata importante, ogni giorno è stato importante negli ultimi 5 anni".