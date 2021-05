Inter-Udinese, Stellini (Inter Tv): “Conte? La nostra volontà è di continuare. Vediamo cosa dice la società”

Le parole del vice allenatore sul futuro di Conte

CONTE - "Futuro di Conte? Se lo chiedono in tanti, bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire da quando Conte ha iniziato questo progetto che doveva riportare l'Inter a vincere. Per ora abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni e c'è tanta empatia con i calciatori. Quel progetto dovrebbe proseguire, però è una risposta che deve dare la società perché è lei a crearlo. Se può continuare, da parte nostra c'è tutta la volontà di andare avanti. Quando hai a che fare con un allenatore top i progetti devono restare top. La società deve dichiarare, spiegare all'allenatore e lì sono scelte che farà la società. Se dovesse succedere, non lo so. Non so quando ci sarà l'incontro e di cosa si discuterà. La società deciderà il destino del suo allenatore. Noi siamo super ottimisti perché abbiamo creato querllo che cercavamo di creare, una squadra che primeggia in Italia che può crescere anche in Europa. Non vogliamo farci scappare questa possibilità".