Inter-Udinese(2-0): il Tucu regna a San Siro: calendario e classifica aggiornata

La situazione dopo la gara contro l'Udinese

L'Inter di Simone Inzaghi vince la seconda partita consecutiva, battendo 2 a 0 l'Udinese. Gli ospiti giocano in 10 nella propria trequarti e per i nerazzurri è difficile trovare spazi e occasioni, fino al doppio lampo del Tucu Correa, fino a quel momento uno dei peggiori in campo. Ora l'Inter può guardare al triplo impegno a venire, Sheriff, Milan e Napoli, con più serenità. Ecco la classifica aggiornata ed il calendario nerazzurro.