Al termine di Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo in rimonta della sua squadra nella 2a giornata del girone E del Mondiale per Club 2025

Inter-Urawa Red Diamonds, le parole di Cristian Chivu

PRESTAZIONE – “Loro hanno fatto una buona gara, una partita seria. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, a creare un po’ di scompiglio a una squadra organizzata che difendeva bassa. Con l’ingresso di Esposito abbiamo provato anche con i crossi. Ci abbiamo creduto fino in fondo e abbiamo fatto gol. Orgoglioso dei ragazzi, perché non era semplice, hanno dato tutto quello che avevano”.

CARBONI – “Di Carboni dico tanto, ma potrei nominare anche Pio Esposito, Luis Henrique e Sucic che ha dato tanto nel finale. Sono contento per Valentin perché per lui era la prima partita dopo l’infortunio al ginocchio. Ieri ho scoperto che erano 8 mesi e sono felice per lui perché ha lavorato sodo per recuperare. Vederlo felice mmi fa piacere”.

MODULO – “Parlare di moduli contro una squadra che difende in area di rigore è difficile. Mi era piaciuta l’ampiezza e l’attacco breve alla profondità nel primo tempo. Avrei lasciato i due sottopunta anche nel secondo se fossimo stati 0-0 per provare fino in fondo, ma abbiamo messo la seconda punta per riempire l’area e sfruttare i cross”.