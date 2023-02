Inter, gli USA chiamano: grosse novità societarie in arrivo?

Ormai è evidente che Steven Zhang e Suning non possano andare avanti ancora per molto così. D'accordo la sostenibilità, ma prima o poi la competitività si ridurrà troppo per mantenere la testa fuori dall'acqua. Per questo la cessione sembra ormai uno step inevitabile. L'Inter, nonostante tutto, ha un certo appeal. Da anni lotta per posizione di vertice e vince trofei, si qualifica stabilmente alla Champions League e ha in cantiere un nuovo stadio di proprietà, Comune di Milano permettendo. Senza contare che si gioca l'accesso ai quarti di finale della competizione. Un insieme di biglietti da visita che potrebbero ingolosire ulteriormente eventuali acquirenti. Che, si spera, pur senza spendere e spandere, allarghino i cordoni della borsa quando necessario per rinforzare adeguatamente la rosa.