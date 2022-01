Inter-Venezia, LE PAGELLE LIVE di Passione Inter

I voti dei nerazzurri in campo questa sera

Pietro Magnani

HANDANOVIC 4,5 - Mai chiamato in causa in avvio di partita, l'unico tiro di Okereke nei primi minuti non lo impensierisce. Al diciottesimo reagisce in maniera imbarazzante ad un colpo di testa centrale di Henry e si prende il goal dell'1 a 0 in maniera dilettantistica. Il copione è lo stesso: negli ultimi anni Handanovic alterna partite fantastiche a papere veramente clamorose.

SKRINIAR 4,5 - Il Venezia si asserraglia in difesa, lui si sgancia in fase offensiva cercando di aumentare le bocche di fuoco in avanti. All'unico cross pericoloso del Venezia si addormenta e nemmeno salta, Henry stacca da solo segna, con la complicità di Handanovic. Errore grave e evitabilissimo.

DE VRIJ 6 - Come Skriniar si sgancia stabilmente nella metà campo del Venezia, gli ospiti sono tutti in area di rigore.

BASTONI 6,5 - Fa il regista aggiunto, lanciando rasoiate precise e salendo in posizione di ala di supporto per Perisic. Si prende un giallo evitabile ma insiste nella spinta offensiva per cercare di scardinare il fortino avversario. (DIMARCO 5,5 - Entra e gioca da attaccante aggiunto, ma non aiuta molto la manovra, anzi, crea più confusione).

DARMIAN 6 - Meno potente e veloce di Dumfries, l'Inter capisce che può affidarsi meno del solito alla destra e prova a spingere più sul centro sinistra. Nell'1 contro 1 soffre parecchio l'esterno del Venezia, costringendo Barella al giallo. Si redime con un bel cross da cui scaturisce il goal di Barella.

BARELLA 7 - Parte a mille, gestisce palloni e pennella con la solita classe. Ha voglia di fare e si vedere, crossa sempre in maniera pericolosa quasi da "ala". Si prende però un giallo evitabile a inizio gara che lo può condizionare. È l'unico che prima e dopo il goal subito continua a insistere e cercare di spingere e lo dimostra buttandosi su un pallone nell'area piccola a pareggiando la gara.

BROZOVIC 6 - Cerca pertugi per i compagni, ma il catenaccio del Venezia non lascia molti spiragli. Perde un paio di palloni pericolosi con troppa leggerezza rispetto al solito.

CALHANOGLU 5,5 - Cerca la conclusione da fuori, ma sembra meno ispirato del solito. Non riesce a pennellare palle interessanti come al solito, anzi, sbaglia diversi passaggi semplici in costruzione. Anche su angolo crossa con meno convinzione e pericolosità rispetto a qualche settimana fa. L'assenza per la squalifica sembra aver spento un po' la luce.

PERISIC 6,5 - Non spinge come potrebbe in avvio ma il goal nasce da un suo grandissimo tiro respinto che Barella spinge in rete.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Non regala particolari fiammate in avvio, cerca una rovesciata un po' forzata ma è un fantasma.

DZEKO 4 - Parte sottotono, sbaglia tanto e più che un'arma sembra un peso per la squadra. Incredibile come uno alto di testa come lui possa essere quasi nullo nei colpi di testa: arriva sempre con un tempo di gioco in ritardo e anche sulle sponde oggi non è utile come al solito. Si divora un goal clamoroso da un metro nel secondo tempo. Momento di forma decisamente no, l'imprecisione si può perdonare quando c'è il lavoro in sacrificio, quando però manca anche quello...