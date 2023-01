Inter-Hellas Verona, designato l’arbitro Fabbri: i precedenti

Dopo la brutta, seppur vincente parentesi in Coppa Italia, ritorna la Serie A. L'Inter è chiamata riscattare il pareggio beffardo contro il Monza, per continuare a coltivare i sogni di una sempre più improbabile rimonta Scudetto. Per farlo, i nerazzurri dovranno battere l'Hellas Verona, a San Siro, sabato alle ore 20.45.