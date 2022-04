Inter-Verona, Inzaghi: “Servirà la vera Inter. Attacco? Ci sarà spazio per tutti”

Il tecnico nerazzurro: "Affrontiamo una squadra intensa, sarà difficile"

Mentre studia una possibile nuova mossa tattica , Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per presentare la gara di domani sera (ore 18.00) contro il Verona . Il tecnico piacentino ha iniziato commentando la vittoria dell' Inter contro la Juventus : "Sicuramente è stata una grande spinta sotto tutti i punti di vista perché l'abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte, in uno scontro diretto. É una vittoria che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di campionato nel migliore dei modi".

"Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi a capire i momenti, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire".

Sull'attacco - "Domani mancherà Lautaro però ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene: si stanno allenando nel migliore dei modi. Domani ci sarà spazio per tutti".

Sui tifosi -"Non finirò mai di ringraziarli. I nostri tifosi sono stati per tutto l'anno fondamentali e sono sicuro che saranno al nostro fianco anche in questo rush finale".