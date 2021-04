Le probabili formazioni di Inter-Verona: Conte con i titolarissimi. Due i dubbi

Le probabili scelte di Conte e Juric in vista della 33a giornata di Serie A

Dopo i due 1-1 consecutivi contro Napoli e Spezia, l'Inter di Conte ospita domenica pomeriggio a San Siro il Verona di Juric, con l'obiettivo di tornare subito alla vittoria e di avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per farlo Conte sembrerebbe intenzionato a schierare l'11 titolarissimo sceso in campo contro lo Spezia.