Inter-Verona, Skriniar (Dazn): “Non molliamo fin quando non avremo ciò che vogliamo tra le mani”

Le parole del difensore dell'Inter dopo la vittoria contro il Verona per 1-0 grazie alla rete di Darmian

"Come tanti altri giocatori guardo i miei avversari, le cose che fanno bene e quelle che non fanno bene. Mi preparo personalnmente prima di ogni partita e credo questo mi aiuti a fare i miei interventi. Io non ho mai avuto problemi con il mister. Avevo biosogno di un po' di tempo per ingranare nella difesa a 3. Sono contento della titolarità e di poter aiutare la squadra a crescere. Dobbiamo continuare così fin quando non avremo ciò che vogliamo tra le mani".