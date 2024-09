Perché l’Inter può DAVVERO vincere la Champions secondo l’algoritmo

Il consueto algoritmo elaborato da Opta sulla vincitrice della Champions League ha dato un esito sorprendente, o forse non troppo, in relazione all’Inter. I nerazzurri, infatti, sono stati posizionati sul podio e precisamente al terzo posto dietro i due giganti europei Manchester City (primo) e Real Madrid (secondo), squadre che si sono aggiudicate le ultime edizioni.

Nel report stilato da Opta, la squadra di Simone Inzaghi viene citata in diversi passaggi. Il primo, quando si parla delle principali squadre partecipanti: “Il Real Madrid entra nella competizione rinnovata come campione in carica. I 15 volte vincitori hanno trionfato in due delle ultime tre stagioni e ora hanno aggiunto anche Kylian Mbappé alle loro fila. Sono coinvolte anche le squadre battute dal Real in quelle due finali, ovvero Liverpool e Borussia Dortmund, così come i campioni europei del 2022-23 Manchester City, i rivali per il titolo di Premier League Arsenal e i pesi massimi continentali Barcellona , ​​Bayern Monaco, Inter e Paris Saint-Germain“.

Si passa poi alla percentuale attribuita ai nerazzurri di vincere il torneo, pari a quel 10,9% che vale il terzo posto tra le favorite: “L’unica altra squadra (oltre Manchester City e Real Madrid, ndr) ad avere una probabilità superiore al 10 per cento, secondo il supercomputer, è l’Inter, campione d’Italia (10,9%), seconda dietro al Manchester City nel 2023“.

Segue una descrizione più approfondita sul momento storico vissuto attualmente dalla Beneamata: “Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati battuti dall’Atlético Madrid nel primo turno a eliminazione diretta della scorsa stagione, ma è stata una sfida incredibilmente serrata decisa ai rigori. L’Inter ha raggiunto la gloria della Serie A la scorsa stagione e aveva raggiunto la finale di UCL un anno prima, con molti che hanno ritenuto di essere stati sfortunati a perdere contro il Manchester City a Istanbul“.

“L’Inter ha l’86,2% di possibilità di accedere agli ottavi (ci riesce automaticamente perché si piazza tra le prime otto nel 54,4% dei casi) e arriva in semifinale nel 36,7% delle simulazioni e in finale nel 21,2%. Il Manchester City e il Real Madrid sono chiaramente i favoriti, ma c’è anche un divario considerevole tra l’Inter e il resto del gruppo degli inseguitori, quindi le previsioni di questa stagione hanno mostrato che il supercomputer ha evidenziato una notevole fiducia nei campioni d’Italia. Le loro partite contro Manchester City e Arsenal dovrebbero quindi essere molto avvincenti“.