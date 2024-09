Chi vince la Champions League secondo l’algoritmo

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della Champions League 2024/2025, la prima con la nuova formula. L’Inter farà il suo esordio mercoledì 18 settembre in trasferta contro il Manchester City, pronosticato dagli addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del trofeo.

Anzi, secondo l’algoritmo appena elaborato da Opta sulla vincitrice finale della competizione basato su oltre 10mila simulazioni, la squadra di Pep Guardiola è al primo posto con una possibilità del 25,3%. Subito dopo, ecco il Real Madrid campione in carica con il 18,2%.

La sorpresa (o forse non troppo) arriva però guardando la terza posizione, dove troviamo proprio l’Inter con una percentuale che si attesta al 10,9%. Si tratta dell’unica squadra, insieme ai colossi di Guardiola e Ancelotti, ad avere probabilità che arrivano in doppia cifra.

Per quanto riguarda le italiane, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (vincitrice dell’Europa League) è 14esima, la Juventus di Thiago Motta 15esima, il Milan di Paulo Fonseca 20esimo, il Bologna di Vincenzo Italiano 24esimo. Di seguito la classifica completa: