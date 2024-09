Tutte le partite dell’Inter fino alla prossima sosta

Dopo la prima sosta per le nazionali a settembre, l’Inter si prepara a entrare definitivamente nel vivo della stagione 2024-25. Si entra in quel periodo dell’anno in cui comincia la Champions League e dunque il calendario diventa particolarmente fitto, con una serie di impegni infrasettimanali tra le varie giornate di Serie A.

La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un ciclo di sei partite, fra cui quattro in Serie A e due in campo continentale, prima di fermarsi nuovamente per la pausa di ottobre. Vediamo quindi tutte le partite dell’Inter da qui alla prossima sosta.

Prossime partite Inter

Monza-Inter (domenica 15 settembre, ore 20:45): i campioni d’Italia in carica se la vedranno con gli uomini di Alessandro Nesta, ancora a caccia del loro primo successo in Serie A. I brianzoli fino a questo momento hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta, l’Inter vuole dare continuità alle vittorie con Lecce e Atalanta.



Manchester City-Inter (mercoledì 18 settembre, ore 21:00): la nuova Champions League comincia col botto per gli uomini di Inzaghi, che saranno di scena forse nello stadio più difficile d'Europa, dove la squadra di Guardiola non perde dal 2018 in Champions. Le due squadre si affronteranno per la prima volta dopo la finale di Istanbul 2023.



Inter-Milan (domenica 22 settembre, ore 20:45): primo derby con la seconda stella sul petto, primo derby dopo lo storico trionfo del 22 aprile scorso che ha consegnato il tricolore ai nerazzurri in casa dei rivali. L'Inter, vincendo, può stabilire un record nella storia delle stracittadine milanesi: nessuno ha mai infilato sette successi consecutivi.



Udinese-Inter (sabato 28 settembre, ore 15:00): quasi una settimana di stacco, poi sarà tempo della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri sfideranno alla Dacia Arena un'Udinese che è partita molto bene e promette battaglia, proprio come nella gara di ritorno dello scorso anno, decisa all'ultimo minuto dalla zampata di Frattesi.



Inter-Stella Rossa (martedì 1° ottobre, ore 21:00): rispetto al primo impegno in Champions League, si tratta sicuramente di una partita più abbordabile per l'Inter che esordirà in Europa a San Siro. Contro la squadra di Belgrado, l'imperativo sarà vincere (a prescindere da come vada contro il City) per inseguire l'obiettivo di finire tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.



Inter-Torino (sabato 5 ottobre, ore 20:45): altro giro, altra partita di Serie A contro una rivelazione di quest'avvio. La squadra di Paolo Vanoli ha sfiorato la vittoria nella San Siro rossonera, battuto l'Atalanta in casa ed espugnato Venezia. Dopodiché, sarà tempo di nuova pausa per le nazionali, ma si potranno trarre bilanci decisamente più concreti rispetto a quelli attuali.



Statistiche Inter 2023-24 nello stesso periodo

Risulterà interessante, fra le altre cose, confrontare i risultati dell’Inter di quest’anno con quelli dell’anno scorso nello stesso periodo, ovvero le sette partite (una in più rispetto a oggi) fra la sosta di settembre e quella di ottobre. Nel 2023-24 andò bene, ma non benissimo.

La squadra di Inzaghi partì fortissimo con il 5-1 nel derby con il Milan; pareggiò 1-1 in casa della Real Sociedad in Champions League giocando una brutta partita; vinse a Empoli 1-0 con la prodezza di Dimarco; incassò la prima sconfitta stagionale a San Siro con il Sassuolo (1-2); sconfisse 4-0 la Salernitana in trasferta con il memorabile poker di Lautaro; batté il Benfica 1-0 con un secondo tempo memorabile; si fece rimontare un doppio vantaggio dal Bologna in casa, da 2-0 a 2-2. Bottino totale: quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.