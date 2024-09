Serie A, Thuram giocatore del mese: “Diventato attaccante completo”

Marcus Thuram è stato premiato come primo giocatore del mese in Serie A, aggiudicandosi il riconoscimento per quanto fatto ad agosto. Il francese ha vinto con merito, grazie ai suoi 4 gol in tre partite ai quali bisogna sommare un rigore procurato (contro il Lecce) e un autogol propiziato (quello di Djimsiti dell’Atalanta).

L’attaccante dell’Inter ha battuto la concorrenza degli altri cinque candidati: Vlahovic della Juventus, Kvaratskhelia del Napoli, Retegui dell’Aalanta, Man del Parma e Coco del Torino. Di seguito le dichiarazioni dell’amminisstratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo:

“Alla sua seconda stagione in Serie A, Marcus Thuram si conferma fin dall’avvio tra i grandi protagonisti del campionato. Oltre alle grandi capacità atletiche e la forza fisica che l’hanno sempre contraddistinto, il talento francese è maturato tatticamente ed è cresciuto in termini di concretezza e fiuto del gol, completando la sua evoluzione in attaccante completo, capace di aiutare la propria squadra nella corsa per il titolo con 4 gol in 3 partite. Con il successo di Thuram, un calciatore francese torna ad aggiudicarsi l’EA SPORTS FC Player Of The Month a cinque anni di distanza da Franck Ribery, ultimo a riuscirci, nel settembre 2019“.