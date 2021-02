ESCLUSIVA – Fossati (Vis Nova): “Inter in grande forma. Il più forte? Sanchez. Conte…”

Allenamento congiunto questo pomeriggio ad Appiano per l’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra, a pochi giorni dal derby, ha affrontato in un test amichevole l’As Vis Nova Giussano, formazione di Serie D. Ben 14 i gol siglati dall’Inter, tra cui spiccano sicuramente il poker di Sanchez e la tripletta di Gagliardini.

La redazione di Passione Inter ha intervistato in esclusiva Simone Fossati, capitano dell’As Vis Nova Giussano, per saperne di più.

Simone, com’è stato affrontare l’Inter? Sarà stato davvero emozionante per voi giocare con certi campioni…

“E’ stata sicuramente una bellissima esperienza, che ci porteremo sempre con noi. È stato un buon test, siamo stati bene in campo anche se abbiamo presi qualche gol di troppo. Qualche situazione potevamo gestirla meglio”.

Tra tutti, chi ti ha impressionato di più?

“Sicuramente Sanchez. Io sono juventino, ho sempre sognato di vederlo alla Juventus, dai tempi dell’Udinese”.

E Conte? Anche oggi era tarantolato in panchina?

“Il mister era tranquillissimo, anzi è stato tanto disponibile con noi”.

La dirigenza era presente?

“Sisi, c’erano Marotta e Zanetti”.

Come hai visto il gruppo a pochi giorni dal derby? Ci hai detto che sei juventino, allora ti chiedo un pronostico per lo scudetto…

“Purtroppo per me, devo dire che l’Inter è la favorita per lo scudetto. E’ in forma e penso farà una grande partita domenica, anche se il derby è sempre una partita a sé”.

