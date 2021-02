Berlusconi: “Da quando sono al Monza simpatizzo per l’Inter. Sento il richiamo della milanesità”

Hanno fatto parecchio discutere le ultime parole rilasciate da Silvio Berlusconi in occasione della presentazione del nuovo spot televisivo di WithU. L’attuale presidente del Monza ed ex numero uno del Milan ha infatti dichiarato di aver iniziato a simpatizzare per l’Inter negli ultimi tempi. Una sorta di richiamo alla milanesità che evidentemente ‘il Cavaliere’ ha fatto sentito sulla propria pelle una volta chiusa l’esperienza al vertice del club rossonero.

Nonostante la sorprendente sconfitta contro il Pisa nell’ultimo turno, il Monza di Berlusconi occupa attualmente il terzo posto in classifica in Serie B con il chiaro obiettivo di tornare in questa stagione nella massima divisione italiana. Ecco le parole del presidente: “Devo dire che da quando sono al Monza, quando mi è capitato di vedere l’Inter l’ho fatto simpatizzando per un buon risultato. Ovviamente per il derby si tifa Milan, ma sto sentendo il richiamo della mia milanesità. Quando c’è l’Inter in campo da milanese tengo per l’Inter”.

