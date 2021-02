Verso Milan-Inter, infortunio per Bennacer: Pioli costretto al cambio contro la Stella Rossa

Rientrato solo da poche settimane dopo un lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori per diverso tempo, Ismael Bennacer nel match di questo pomeriggio contro la Stella Rossa in Europa League è stato costretto a lasciare la partita nel corso del primo tempo. Il centrocampista algerino, stando a quanto riportato pochi minuti fa da La Gazzetta dello Sport, ha infatti accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale che gli ha impedito di proseguire la partita.

Una notizia sicuramente negativa per il Milan che domenica alle 15.00 dovrà vedersela contro l’Inter nel derby della Madonnina, nonostante Bennacer non stesse comunque vivendo un gran periodo dal punto di vista fisico. Per comporre la mediana al fianco di Kessié, Pioli dovrà dunque scegliere un solo calciatore tra Tonali e Meité, anche se nelle ultime uscite il francese ex Torino è stato sempre favorito all’italiano sulla linea dei centrocampisti.

