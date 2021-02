LIVEBLOG – Inter, tifosi rassegnati per l’ennesimo infortunio di Sensi: “Non rimane che l’acqua di Lourdes”

Non hanno preso per niente bene i tifosi dell’Inter l’ennesimo infortunio muscolare accusato da Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, costretto a fermarsi nella sessione odierna, a questo punto potrebbe anche saltare del tutto la sfida contro il Milan, anche se dalla prime impressioni pare si sia trattato di semplice affaticamento. Chiaramente dagli esami strumentali delle prossime ore si avranno dei risultati approfonditi sulle reali condizioni dell’ex Sassuolo che non riesce ancora una volta a garantire continuità dal punto di vista fisico. A fronte delle numerose reazioni social arrivate nelle ultime ore, ecco alcuni dei tweet più emblematici postati dai tifosi nerazzurri:

NUOVO PROBLEMA MUSCOLARE PER SENSI >>>