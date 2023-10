L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus non molla e continua a parlare pubblicamente del suo interesse per l’Inter. Non solo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport è ancora più diretto: “Voglio acquistare l’Inter con il mio fondo XXI Century Football Capital e con la cerchia ristretta di Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani che ho contattato lunedì per avviare i colloqui e mettere in comune le nostre risorse. I colloqui con Steven Zhang e con Suning si svolgeranno a porte chiuse e i risultati saranno resi noti a tempo debito – dice Zilliacus – Il nostro prezzo finale d’acquisto è un miliardo di euro. Zhang vuole vendere, ma soltanto a chi sia seriamente intenzionato a rendere ancora più forte l’Inter”.

L’opinione di Passione Inter

Rispetto ad altri fondi che si sono avvicinati all’Inter in maniera più silenziosa, Zilliacus prosegue nella sua strategia molto mediatica come avvenne anche quando si accostò al Manchester United senza riuscire poi a rilevare il club. La cifra di un miliardo di cui parla però appare inferiore a quella a cui Zhang potrebbe iniziare a vacillare.