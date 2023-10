Da giorni si parla della possibilità che anche l’Inter, dopo Juventus e Atalanta, lanci la seconda squadra Under 23 per valorizzare in Serie C i propri calciatori. Intervistato a Milano durante l’evento di presentazione del libro del giornalista Fabrizio Biasin, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione: “Le seconde squadre secondo me sono uno strumento indispensabile per crescita dei giovani. Il passaggio da Primavera a prima squadra è molto difficile, manca uno strumento intermedio che possa garantire loro una crescita. Questa è rappresentata dall’Under 23. Qui però devo fare un mea culpa, anche se relativo, è quasi un’autodenuncia che faccio al mio club che io gestisco. Purtroppo non ci sono le strutture adeguate oggi. Ci troviamo a dire: dove la facciamo giocare l’Under 23 che non abbiamo il centro sportivo? Questo è un problema, che riguarda l’Inter ma anche tante altre società in Italia”.

L’opinione di Passione Inter

Già qualche giorno fa avevamo anticipato su Passione Inter l’interesse nerazzurro per la seconda squadra. Un progetto che va avanti, ma con alcune attività da pianificare e problemi da risolvere, come quello relativo all’impianto in cui far giocare la formazione. Un’ipotesi è il Breda di Sesto San Giovanni. C’è tempo fino a maggio per programmare il lancio della squadra B nella stagione 24/25.