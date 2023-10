Tra le note più positive di questo avvio di stagione interista c’è la crescita di Denzel Dumfries, tornato ad incidere diventando un fattore importante per la produzione offensiva del gioco di Simone Inzaghi. In scadenza di contratto nel 2025, il tema del rinnovo dell’esterno olandese sta quindi rapidamente scalando la lista delle priorità in casa Inter.

Le discussioni sono già in corso, come vi raccontiamo da giorni su Passione Inter: l’idea è quella di un prolungamento fino al 2027 con aumento dell’ingaggio da 2,5 a quota 4 milioni di euro netti a stagione. Mossa importante, ma anche in preparazione di un mercato in cui eventuali offerte saranno valutate. D’altronde lo stesso Marotta ha parlato poche ore fa della necessità di fare player trading vendendo almeno un pezzo pregiato all’anno. In questo senso, dunque, il quotidiano Tuttosport scrive che a fronte di offerte da 45-50 milioni di euro non ci si opporrebbe alla cessione di Dumfries in estate. Questo è il prezzo, con le sirene dalla Premier League che vanno monitorate.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Dumfries è una priorità per mantenere elevato il valore di mercato di un giocatore che a giugno entrerebbe altrimenti nel suo ultimo anno di contratto. L’aumento dell’ingaggio del calciatore sarebbe in gran parte assorbito dal minor ammortamento del cartellino, permettendo all’Inter di rinnovare l’accordo senza aumentare i costi a bilancio nei fatti. Se poi arriveranno offerte di un certo calibro sarà obbligatorio valutarle: sugli esterni il player trading è più frequente e “consigliato”.