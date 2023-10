Continuano le voci sulla possibile cessione dell’Inter con una nuova ipotesi che circola in ambienti finanziari e riportata da Tuttosport. Il quotidiano torinese racconta che il forte coinvolgimento di Citic Bank nel salvataggio di Suning in Cina potrebbe avere risvolti anche per il club nerazzurro. Il gigantesco istituto di credito cinese nel 2015 aveva acquistato il 13% del City Football Group, la multinazionale che controlla la galassia di club legati al Manchester City. Progressivamente poi Citic ha dismesso il proprio impegno rimanendo in possesso soltanto dell’1% di quote, cedendo la sua parte al fondo americano Silver Lake. Silver Lake, tra l’altro, è stato assistito da Raine Group, uno dei due advisor a cui Zhang ha affidato il dossier per il club nerazzurro. Una serie di incastri e rapporti che, a detta del quotidiano, andrebbero tenuti d’occhio come possibile scenario anche per l’Inter. Mentre dal Medio Oriente resistono sempre le voci sul consorzio arabo che rimane interessato al club.