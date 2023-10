Soltanto oggi, alla vigilia di Torino-Inter, Simone Inzaghi avrà la truppa al completo dopo gli impegni con le nazionali. Al netto ovviamente degli infortunati Arnautovic e Cuadrado. Alexis Sanchez, tra lungo viaggio di ritorno e coincidenze da prendere, non è arrivato in tempo per la seduta di allenamento di ieri e quindi sarà valutato soltanto a poche ore dalla gara contro i granata.

Per questo motivo l’allenatore nerazzurro si prepara a lanciare nuovamente la coppia praticamente obbligata con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l’attacco. L’argentino si è ripresentato bene dalle fatiche sudamericane, ma con alle porte anche la sfida delicata contro il Salisburgo in Champions League andrà gestito per non spremerlo. Per questo sarà fondamentale un Sanchez pronto per dare il cambio a gara in corso, ma il tecnico prepara anche un piano alternativo con Klaasen o Sensi pronti ad alzarsi in appoggio ad un attaccante.