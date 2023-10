L’anticipazione clamorosa sul futuro di Marotta: “Punta alla presidenza”

Alla vigilia del ritorno in campionato con l’Inter che se la dovrà vedere in trasferta contro il Torino, emergono importanti sul futuro di Beppe Marotta come dirigente nerazzurro. L’amministratore delegato interista, grande ospite ieri pomeriggio in occasione della presentazione del nuovo libro scritto dal giornalista Fabrizio Biasin, ha confermato ancora una volta che quella nerazzurra sarà la sua ultima esperienza a livello di club.

Queste le parole pronunciate dal dirigente varesino: “Se l’Inter sarà la mia ultima squadra di club in carriera? Sì. Anzi, sicuramente sì; dopo mi piacerebbe cimentarmi nella politica dello sport. A una certa età si inizia ad avere una certa esperienza alle spalle, ti porti dietro le cose buone, le cazzate che hai fatto, le sconfitte che hai subito. Nella vita capita di aver sbagliato alcune cose e oggi ho la consapevolezza per poter affrontare anche cose negative”.

Secondo quanto aggiunto da Tuttosport, Marotta avrebbe le idee molto chiare su cosa fare una volta scaduto il suo contratto con l’Inter nel giugno 2025. L’obiettivo dell’ad nerazzurro è sì quello di dedicarsi interamente ad una nuova carriera politica, puntando alla poltrona più ambita di presidente della FIGC.