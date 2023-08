Inzaghi nella top 3 del premio allenatore dell’anno UEFA

La finale di Champions League, il terzo posto in campionato e i due trofei sollevati con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana di nuovo in bacheca hanno acceso ulteriormente i riflettori a livello internazionale su Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è stato infatti nominato dall’UEFA (tramite votazioni degli allenatori che hanno partecipato alle tre principali competizioni UEFA e una selezione di giornalisti) come uno dei tre migliori della stagione 2022/2023 e il massimo organo calcistico europeo ha annunciato che sfiderà Luciano Spalletti e Pep Guardiola per l’assegnazione del premio UEFA Coach of The Year 2022/2023.