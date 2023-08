Dopo la lunga telenovela per Yann Sommer, Inter e Bayern Monaco potrebbero presto trovarsi nuovamente sedute al tavolo delle trattative. Nelle scorse ore sono aumentate le voci secondo cui la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di bussare alle porte dei bavaresi per Benjamin Pavard, sul quale va registrata la forte concorrenza del Manchester United. Del difensore francese, in scadenza di contratto nel 2024 e da tempo in odore di cessione, ha parlato il tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa: “Benjamin non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene e al momento non c’è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui” le parole riportate da Gazzetta.it.

L’opinione di Passione Inter

Pavard è da tempo un pallino dell’Inter che lo ha trattato anche a gennaio, quando Skriniar poteva volare in anticipo al PSG. Trattare col Bayern, nonostante la scadenza del contratto nel 2024, non sarà semplice e il caso Sommer lo ha insegnato. Visti gli sviluppi della seconda parte del mercato nerazzurro appare complesso oggi immaginare una trattativa di tale portata economica per l’Inter. Delle caratteristiche, invece, abbiamo discusso in questo approfondimento.