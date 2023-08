Annunciato anche l’arrivo di Marko Arnautovic l’Inter sta concentrando gli sforzi del mercato sulla ricerca di un nuovo difensore e in queste ore le voci su Pavard infiammano i tifosi. Qualcosa però potrebbe accadere anche in mezzo al campo, dove al momento la permanenza di Sensi prende quota ma è tutt’altro che certa. Secondo Tuttosport nell’ultima settimana di mercato la situazione si potrebbe sbloccare anche per volontà del tecnico Simone Inzaghi che avrebbe chiesto un giocatore fisico da aggiungere al reparto. L’allenatore, si legge, vorrebbe un giocatore con le caratteristiche fisiche dell’ex interista Gagliardini, utile per aggiungere muscoli e centimetri considerando che anche in difesa la strada potrebbe essere quella di valorizzare giocatori con meno fisico e più qualità.

L’opinione di Passione Inter

