Inzaghi ATTACCA Dazn: “Non l’avete fatto vedere”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto accaduto in Napoli-Inter, big match della 27a giornata di Serie A. Prima che l’intervista potesse iniziare, però, il tecnico è intervenuto in modo polemico sulla moviola in corso nel post-partita.

In particolare, dopo che DAZN aveva mostrato l’episodio del possibile fallo di mano da rigore di Dumfries, Inzaghi ha chiesto con insistenza di mostrare anche il contatto tra Dumfries e McTominay, nell’area di rigore del Napoli.

Queste le sue parole:

“Stavo aspettando di vedere anche l’altro episodio. Erano due episodi e ne hanno fatto rivedere uno. Il contatto McTominay-Dumfries? Certo. Ero curioso di vederlo perché non l’avevo ancora rivisto”.

Il tecnico ha poi commentato così la gara:

PRESTAZIONE – “La partita è stata difficile. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo avuto dei problemi. Il Napoli è cresciuto tanto, dovevamo alzarci un po’ di più, ma avevamo di fronte un avversario di valore, più fresco. Dovevamo essere più bravi sul gol. Abbiamo avuto problemi con i cambi, abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra. Però ho dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto quello che avevano. Andiamo avanti, il campionato è equilibratissimo, con tante squadre forti che stanno facendo un ottimo percoros”.

GOL SUBITI NEL FINALE – “Negli scontri diretti bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. Oggi dovevamo essere più bravi all’87’, non facendo entrare Lobotka in area. Poi il gol è stato tutto una conseguenza. Negli ultimi minuti la percentuale di gol è più alta e per chi gioca 40 partite all’anno capita di più probabilmente. Non dovrebbe capitare, ma ci stiamo lavorando tanto”.

CAMBI – “Entrare in queste partite non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi, ma il Napoli è cresciuto tanto, come altre volte nel secondo tempo. Pensavo di mettermi 4-4-2, ma poi dovevamo coprire l’ampiezza e ci siamo adattati con Dumfries quinto di sinistra e Pavard quinto di destra”.

CAMBIO MODULO – “Confusione dopo il cambio di Dimarco? Inizialmente Dumfries doveva rimanere a destra e dovevamo metterci con il 4-4-2, con Dumfries che usciva su Spinazzola. Poi abbiamo visto che il Napoli teneva l’ampiezza e abbiamo preferito continuare come abbiamo iniziato, mettendo Dumfries a sinistra e Pavard a destra”.