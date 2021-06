Lukaku ma non solo, Inzaghi chiama tutti i suoi nuovi giocatori: doppia missione

Il tecnico nerazzurro ha informato la società che si sarebbe mosso singolarmente con ogni giocatore

Lukaku ma non solo, Simone Inzaghi a piccoli passi è pronto a farsi strada all'interno del suo nuovo spogliatoio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il tecnico nerazzurro, in occasione della prima riunione operativa con la dirigenza, ha fatto sapere che si sarebbe messo in contatto con tutti i giocatori.