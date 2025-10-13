Inzaghi fuori controllo: sogna il colpo da 400 milioni

Nelle ultime ore in Spagna ha generato non poco clamore la notizia che riguarda uno degli ultimi colpi su cui vorrebbe lavorare l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il club arabo, forte di un budget quasi illimitato e superiore rispetto alla media dei club europei, si sarebbe messo in testa di scippare al ‘vecchio continente’ uno dei talenti più puri e più costosi al momento in circolazione.

La notizia, rimbalzata su quotidiani di rilievo come Marca, riporta il fortissimo interesse dell’Al-Hilal nei confronti di Lamine Yamal. La società starebbe pensando ad un’offerta senza precedenti nella storia del calcio, pari ad una proposta folle da 400 milioni di euro da presentare al Barcellona. Va ricordato che proprio i blaugrana rifiutarono lo scorso marzo un’offerta da 200 milioni dal Psg.