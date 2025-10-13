Thuram contro la Roma: annuncio UFFICIALE dell’Inter

Rispetto ai compagni che rientreranno solamente domani ad Appiano Gentile per cominciare a preparare la sfida contro la Roma di sabato, Marcus Thuram già questa mattina si è fatto trovare pronto alla Pinetina per proseguire le terapie degli ultimi giorni. L’attaccante francese sta cercando di recuperare al meglio dal risentimento al bicipite femorale accusato nella sfida di Champions League con lo Slavia Praga.

L’obiettivo di Cristian Chivu è quello di riavere Tikus al 100% per il big match contro il Napoli di sabato 25 ottobre, anche a costo di dover rinunciare al francese contro la Roma e l’Union SG. A riportare un importante aggiornamento sulle condizioni di Thuram, ci ha pensato il responsabile dell’area medica dell’Inter, dott. Piero Volpi, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento.

Questo l’aggiornamento in vista di Roma-Inter del medico interista sul possibile rientro anticipato di Thuram: “Contro la Roma? Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile”.