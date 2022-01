Inter-Lazio, Inzaghi ha un piano per Correa: salgono le quotazioni di Dzeko

Le ultime verso il match di San Siro (domenica, ore 20.45)

Dopo la scampagnata di Bologna, la truppa di Simone Inzaghi si sta preparando ad Appiano Gentile per il big match contro la Lazio di domenica sera (ore 20.45). Sono tanti i dubbi in casa nerazzurra, a partire dalla questione squalifica di Calhanoglu . Per ora, è più probabile che il turco salti la prossima partita.

In attacco, invece, Dzeko è risultato negativo al primo tampone effettuato in mattinata. Domani si unirà al resto della squadra se il secondo tampone non darà esito positivo. In caso, Alexis Sanchez è pronto a prendere il posto accanto a Lautaro. Correa è tornato tra i disponibili dopo l'infortunio ma Inzaghi, secondo La Gazzetta dello Sport, ha le idee chiare: il tecnico ha previsto un rientro graduale senza azzardare nessuna mossa per l'argentino.